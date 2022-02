indagini della polizia

Gli agenti di polizia di Noto hanno identificato e denunciato uno degli autori di due furti commessi a Noto, in poco meno di un’ora e mezza, prima in un bar e poi in una gioielleria.

In particolare, i due ladri hanno portato via il registratore di cassa di un bar panineria e, successivamente si sono impossessati di 16 orologi e due collane in oro e perle frantumando, con una grossa mazza, la vetrina di una gioielleria del centro storico netino.

Grazie alla videosorveglianza, gli agenti del commissariato di Noto, al comando del dirigente Paolo Arena, sono riusciti a rintracciare e a denunciare per furto aggravato e continuato un giovane di 25 anni. Sono in corso ulteriori indagini per individuare il complice ed assicurarlo alla giustizia.