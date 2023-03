Elezioni, la nuova Dc di Cuffaro con il Centrodestra “ufficiale”

Gaetano Scariolo di

02/03/2023

Il Centrodestra a Siracusa si è spaccato in due: da una parte i partiti tradizionali, con FdI, Mpa, e Forza Italia, dall’altra le liste civiche riconducibili a 3 ex deputati, Giovanni Cafeo, Enzo Vinciullo, entrambi della Lega, Mario Bonomo, coordinatore del Mpa, in rotta con il deputato regionale Peppe Carta, e l’ex assessore regionale Edy Bandiera, esponente di Forza Italia, i cui rapporti con gli altri vertici degli azzurri, Stefania Prestigiacomo e Riccardo Gennuso, non sono calorosissimi.

“Tavolo unico del Centrodestra” auspica Cuffaro

La nuova Democrazia cristiana dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, prende posizione ed in una nota, “auspica un tavolo unico del Centrodestra, che sappia individuare una offerta politica unitaria per il futuro di una delle più importanti città italiane, anche per storia e cultura”

Nuova Dc ai vertici della coalizione

Il commissario regionale della nuova Dc, Totò Cuffaro, sostiene che il partito parteciperà agli incontri della coalizione. Il prossimo, quello organizzato dai partiti tradizionali, è per domani. “La Democrazia cristiana rappresentata nella città aretusea dal commissario cittadino dottor Gianmarco Lo Curzio, sarà presente agli incontri di coalizione, per dare un contributo in termini di programmi e di decisioni, convinto che anche elettoralmente saremo determinanti per la vittoria ed il buon governo”, chiosa il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

Il sostegno a Priolo a Giarratana

Nel Siracusano, oltre al capoluogo si voterà anche in altri 7 Comuni. Siracusa e Carlentini a parte, negli altri si andrà alle urne con il sistema maggioritario e sarà eletto sindaco il primo dei candidati che otterrà più preferenze. A Priolo, la nuova Democrazia cristiano avrebbe scelto di sostenere Diego Giarratana, ex assessore alle Politiche sociali, che avrebbe anche incassato il sostegno della Lega. Del resto, alle elezioni regionali del 25 settembre, Giarratana diede una mano all’ex parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo.

Il congresso provinciale

Nelle settimane scorse, Cuffaro ha messo piede a Siracusa, incontrando diversi sostenitori, tra cui l’ex consigliere provinciale, Salvo Andolina, l’ex sindaco di Francofonte, Giuseppe Castania e l’ex assessore di Siracusa, Salvo Sorbello. Cuffaro ha intenzione di dare fondamenta al partito, per cui ha preventivato un congresso provinciale per scegliere la classe dirigente che dovrà guidare la nuova Dc nel Siracusano. A quell’incontro c’era anche il sindaco di Palazzolo, Salvo Gallo, che è in corsa per un secondo mandato.