L’accordo nel Centrodestra sulla candidatura per la corsa alla presidenza dell’ex Provincia di Siracusa è saltato per le distanze tra Noi Moderati e la Nuova Dc.

La casella siracusana per Noi Moderati

Nel piano della coalizione moderata, la casella siracusana è stata assegnata al partito di Saverio Romano, che, proprio nel territorio aretuseo dispone del suo vicepresidente regionale, Giuseppe Germano, in corsa per le elezioni amministrative a Solarino insieme al parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada.

Il sindaco di Francofonte

Il nome indicato dai Noi Moderati è quello di Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, con un passato nella Dc, infatti nelle elezioni regionali del 2022 si candidò nelle liste dello Scudo crociato, incassando 4.739 preferenze senza, però, riuscire ad ottenere un seggio all’Ars.

I rapporti tra l’attuale primo cittadino di Francofonte e la Dc, però, non sarebbero molto solidi e durante l’incontro di ieri i rappresentanti del partito di Totò Cuffaro hanno rappresentato le loro resistenze anche su input degli esponenti della Nuova democrazia cristiana di Siracusa.

Il corteggiamento di Fdi a Lentini

Ci sarebbe dell’altro sul no a Lentini e riguarderebbe la sua vicinanza a Fratelli d’Italia, con cui da settimane avrebbe avviato delle consultazioni che, per il momento, restano tali. Il sindaco di Francofonte avrebbe delle interlocuzioni con il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, che starebbe cercando di estendere la sua influenza nella zona nord del Siracusano, territorio in cui è più solido il suo “rivale”, il deputato regionale, Carlo Auteri, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia ma finito, però, al gruppo misto dopo la vicenda dei contributi regionale finiti nelle associazioni vicine alla sua famiglia e dell’aggressione verbale all’ex Iena Ismaele La Vardera.

Lo stallo e l’ipotesi Giansiracusa

Insomma, con il veto della Dc la situazione, così come in altre province, è in stallo, del resto se salta un tassello, seppur piccolo, l’effetto domino è immediato. D’altra parte, Noi Moderati non ha altri nomi da spendere, per cui una delle ipotesi è quella della candidatura del sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, esponente di Azione, molto apprezzato per la sua moderazione e lo stile sobrio. Nei mesi scorsi, ricevette un endorsement dal leader del Mpa, Raffaele Lombardo, ed a cascata dal deputato regionale autonomista, Giuseppe Carta, e dallo stesso parlamentare nazionale, Luca Cannata.