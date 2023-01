la spiaggetta di calarossa

Sembra ormai infinita l’estate invernale a Siracusa. Nonostante sia gennaio e le temperature si sia abbassate, ma di poco, residenti e turisti continuano a prendere la tintarella. Uno dei posti più gettonati è la spiaggetta di Calarossa, su lungomare di Ortigia, a due passi dal Castello Maniace, i cui lavori di restauro sono stati ultimati nei giorni scorsi.

Tintarella e bagno a Calarossa

Questo è uno dei posti preferiti dai visitatori, sia per il passaparola sia per la forza dirompente dei social. E così nella giornata di ieri, si sono ritrovati in questo fazzoletto di spiaggia, “armati” di teli e crema solare, altri, i più temerari, hanno deciso di immergersi nelle acque, neanche troppo gelate di Ortigia.

Le gite in barca

E’ stata anche la domenica delle gita in barca: tanti turisti hanno preso a nolo dei natanti per girare in mare l’isola di Ortigia, ormai entrata tra le mete più ambite. Un successo alimentato anche dalla sfilata di Dolce&Gabbana che ha consentito alla città di compiere un notevole balzo in fatto di notorietà.

Le previsioni meteo

Continua il tempo incerto sulla Sicilia e su tutto il meridione in attesa del maltempo che arriverà progressivamente in maniera anche consistente prima su Campania e Sardegna e poi, man mano scenderà più a sud. Il caldo delle temperature con l’arrivo del primo vero inverno è previsto fra giovedì e venerdì di questa settimana, giorni che potrebbero anticipare le così’ detta giornate della Merla ovvero i giorni più freddi dell’anno che solitamente sono a cavallo fra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

La giornata di oggi

Nord: Tempo in peggioramento al Nordest con precipitazioni via via più diffuse e nevose a bassissima quota. Tempo più asciutto al Nordovest.

Centro: Precipitazioni forti dapprima sulla Toscana settentrionale, poi in serata anche su Umbria e Lazio dove risulteranno anche forti.

Sud: Tempo instabile su Campania e coste tirreniche in generale, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in lieve aumento.