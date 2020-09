Lavoro nella sanità

Fine del precariato per 15 persone che, grazie alla legge di stabilizzazione, sono stati assunti in seno all’Asp di Siracusa. Le prime figure interessate alla stabilizzazione riguardano, per la Dirigenza medica, le discipline di

Urologia (1 posto), Oncologia (1 posto), Medicina trasfusionale (2 posti), Farmacologia e Tossicologia

clinica (1 posto), direzione medica di presidio ospedaliero (2 posti), dirigente Fisico (2 posti) e, per il

Comparto sanità, le figure professionali di collaboratore professionale sanitario Ortottista (1 posto) e

collaboratore professionale sanitario tecnico di Radiologia medica (5 posti).

La direzione aziendale sottolinea come questo sia il primo passo nel processo di stabilizzazione avviato

che sarà destinato ad altre figure professionali per le quali è in corso la verifica da parte

dell’Unità operativa Risorse Umane dei requisiti previsti dal bando. “Si tratta di oltre un centinaio di figure

professionali del Comparto, della Dirigenza medica -fanno sapere dall’Asp di Siracusa – e della Dirigenza professionale tecnica quali infermieri professionali, ostetriche, tecnici di laboratorio, operatori socio sanitari, programmatori e, per la dirigenza medica, delle branche di Ostetricia e Ginecologia, Igiene, Geriatria, Chirurgia generale, Radioterapia e Neurologia, dirigenti farmacista, statistico, biologo ed ingegnere. Per le figure di dirigente medico di Radiodiagnostica e di Tecnico di prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro previste nel bando, invece,

non sono pervenute domande”.