Si è dimesso a Siracusa il consigliere comunale di Forza Italia, Ferdinando Messina: è stato lui stesso ad annunciarlo nella seduta del pomeriggio durante le comunicazioni preliminari. Un passo anticipato nei giorni scorsi da BlogSicilia e che potrebbe aprire ad uno scenario politico tutto nuovo con un possibile ingresso dei forzisti nell’amministrazione guidata dal sindaco, Francesco Italia, con almeno un assessorato.

Ipotesi di Forza Italia in giunta

Se si concretizzasse questa ipotesi, l’asse penderebbe decisamente nell’area del Centrodestra, considerato che nella squadra del primo cittadino ci sono due assessori nell’orbita del Mpa, per non parlare di Edy Bandiera, vicesindaco e vicecoordinatore regionale di Sud Chiama Nord, il cui leader Cateno De Luca si è recentemente “abbracciato” con il presidente della Regione, Renato Schifani, lo stesso con cui Bandiera ruppe dopo che Forza Italia scelse di puntare su Messina per la corsa a sindaco, poi vinta da Italia. Il consigliere appena dimessosi fu lo sfidante di Francesco Italia alle amministrative della primavera del 2023 ma perse al ballottaggio e fu decisivo l’apparentamento di Bandiera, candidatosi con una lista civica, con l’attuale primo cittadino.

Il risiko politico

Nell’amministrazione di Italia, esponente nazionale di Azione, ci sono altre personalità che hanno un profilo politico di Destra, come Fabio Granata, attuale assessore alla Cultura. Un risiko politico che rischierebbe di creare tensioni nel Centrodestra siracusano che si ritroverebbe a Siracusa con Forza Italia e Mpa al governo e Fratelli d’Italia all’opposizione.

Che farà il sindaco?

In questo ampio calderone ci sarebbero anche le ambizioni di Italia, che, oltre a pensare a chiudere il suo secondo mandato portando a casa gli obiettivi della sua amministrazione, mediterebbe pure sul suo futuro politico. Che sarebbe lontano da Siracusa, presumibilmente a Roma. Le voci di un corteggiamento con Forza Italia sono sempre insistenti anche se lui ha sempre parlato di gossip politico e nulla più.