La vittima era a bordo di un’auto che ha impattato contro un furgone

Un giovane è morto a causa di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba nel Siracusano. La vittima è un 25enne catanese, secondo le prime frammentarie notizie. Lo scontro fatale darebbe avvenuto in territorio di Francofonte, sulla strada statale 194 all’altezza della rotatoria per Buccheri. La vittima, stando ad una prima ricostruzione, si trovava a bordo di una Toyota Yaris di cui avrebbe perso il controllo.

Lo scontro frontale

Il veicolo, velocità sostenuta, è andato a schiantarsi con un furgone che procedeva in direzione opposta. Ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Augusta la causa di questo terribile scontro. Sul posto con i militari dell’arma anche i vigili del fuoco, chiamati in quanto la Toyota si è totalmente accartocciata nella parte anteriore. Sul posto l’ambulanza del 118: inutili i tentativi dei medici di rianimare il giovane.

Una vittima nel Trapanese

Appena 5 giorni fa c’era stata l’ennesima vittima della strada in Sicilia. A perdere la vita Giacomo Genovese, 66 anni, residente a Trapani, in sella uno scooter. Si è scontrato con una Volkswagen condotta da una donna che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’uomo, nonostante indossasse il casco è morto sul colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 tempestivamente ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto a Trapani tra piazza Vittorio e il lungomare Dante Alighieri.

Coinvolto altro centauro nel palermitano

Sempre cinque giorni fa si è verificato un altro incidente ma sulla statale 113 nella zona di Carini, nel palermitano. Nello scontro tra una Smart e una moto è rimasto gravemente ferito il palermitano Gaetano Mulè di 33 anni. Il giovane si trovava a bordo della moto. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e intubato dal medico rianimatore. Poi è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo al reparto del trauma center. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Carini, diretti dal comandante Marco Venuti. I caschi bianchi hanno sequestrato i mezzi.

