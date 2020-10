Furti in casa ed ai ristoranti di Ortigia, arrestato dai carabinieri

01/10/2020

I carabinieri di Ortigia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa su richiesta del pm Marco Dragonetti nei confronti di un siracusano, Andrea Aliano, 38 anni, disoccupato, con precedenti penali, ritenuto responsabile di alcuni furti ai danni di attività commerciale ed appartamenti. Gli episodi contestati sono 3 ma secondo le indagini dei carabinieri il presunto ladro non avrebbe agito da solo ma si sarebbe servito dell’aiuto di un complice. “Due persone hanno collaborato, uno ha fatto da “palo”, l’altro, invece, ha sottratto i beni. Sono riusciti ad intrufolarsi in diverse circostanze in una casa, dove hanno trafugato un televisore, ed in un ristorante, da cui hanno asportato del denaro dall’interno dei registratori di cassa. In una terza circostanza hanno portato via invece un motociclo”. I carabinieri hanno avviato le indagini dopo le denunce di furto presentate dai proprietari delle abitazioni e degli esercizi commerciali del centro storico. Grazie alle dichiarazioni delle vittime ed avvalendosi dell’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, gli inquirenti sono riusciti a chiudere il cerchio attorno al presunto responsabile. Il trentottenne, a cui è stata notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari, si trova nel carcere di piazza Lanza di Catania per altra causa.

