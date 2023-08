l'emergenza

Sono 4 i Cas, centri di accoglienza straordinari, disseminati nel Siracusano per fronteggiare l’emergenza migranti, proveniente da Lampedusa.

Dove sono i Cas nel Siracusano

“Le strutture si trovano a Noto, Rosolini, Siracusa ed Augusta” spiega a BlogSicilia il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, e nel complesso possono ospitare circa 300 persone.

La capienza

“Abbiamo, inoltre, – aggiunte il prefetto la Tensostruttura che si trova nell’area del porto commerciale di Augusta” che, in situazioni di emergenza può contare un numero tra i 250 ed i 300 migranti. “Siamo impegnati – prosegue il prefetto di Siracusa – per allentare la pressione su Lampedusa, certo non è un lavoro facile ma stiamo lavorando per trovare altri locali”.

Mare agitato ferma sbarchi a Lampedusa

Il mare agitato prolunga lo stop agli sbarchi di migranti a Lampedusa dove, per la seconda notte consecutiva, non si registrano approdi dopo il record dei giorni scorsi. All’hotspot dell’isola gli ospiti sono 3.593 fra cui 289 minori non accompagnati. In giornata sono previsti consistenti trasferimenti per alleggerire la struttura.

1600 lasceranno Lampedusa

In 1.600 lasceranno l’isola: in mattinata, come riferisce l’AGI, imbarcati 600 migranti sulla nave militare Mimbelli con destinazione Augusta. Previsto poi il trasferimento di 500 persone con il traghetto Galaxy che arriverà a Porto Empedocle. Altri 448 migranti, a bordo della nave Lampedusa, da cala Pisana andranno a Trapani. Previsti, infine, 4 voli di 70 persone ciascuno per un totale di 280 migranti.

Migrante arrestato ad Augusta

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un tunisino che era tra i 174 migranti arrivati due giorni fa da Lampedusa al porto commerciale di Augusta. Secondo quanto emerso nelle indagini della polizia, l’uomo, 40 anni, era destinatario di un provvedimento di espulsione, emesso dal Questore di Catania nel 2020 ma avrebbe lo stesso provato a rientrare in Italia con uno sbarco illegale. La Procura di Siracusa ha rilasciato il nulla osta alla sua espulsione.