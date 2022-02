presieduta dall'arcivescovo di siracusa lomanto

Una veglia di preghiera per la pace avrà luogo lunedì 28 febbraio, alle ore 20 nel Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. La veglia sarà presieduta dall’arcivescovo, monsignor Francesco Lomanto.

Uniti per la pace

L’iniziativa “Uniti nella pace” è stata promossa dalla Diocesi di Siracusa in seguito al conflitto bellico che sta avvenendo in Ucraina.

Partecipazione anche in streaming

Di fronte alla gravità delle ore che il mondo vive, i cattolici di Siracusa condividono con tutti i credenti la certezza che la preghiera alimenta la speranza che deve sempre sorreggere l’impegno di essere costruttori di pace. Come cittadini ci impegniamo a costruire relazioni di reciproco rispetto e come cittadini cristiani offriamo la nostra preghiera per la pace nel mondo, consapevoli che la logica evangelica contrasta con la logica della geopolitica. Sarà possibile partecipare al momento di preghiera anche in collegamento streaming dal sito www.madonnadellelacrime.it.

Domani presidio No War

Manifestazione a Siracusa contro la guerra in Ucraina. In programma ce ne è una domani alle 10 in piazza Archimede, in Ortigia, il centro storico della città.

Presidio No War

L’iniziativa, dal nome No War, vedrà insieme movimenti, le associazioni, i comitati, i privati cittadini e i partiti che hanno aderito al costituendo Comitato per la Pace contro l’escalation militare in Ucraina.

I pacifisti

Dalle pagine di PeaceLink si è diramato l’appello a convergere verso un unico grande movimento pacifista italiano, un coro che come solennemente sancito dalla Costituzione italiana “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Chi aderisce alla manifestazione, le associazioni

ACQUANUVENA – A.FA.D.I.N APS – ARCI SIRACUSA – ARCIRAGAZZI Siracusa 2.0. -ARCI Esedra di Sortino – ASTREA -AVO – COMITATO STOP VELENI- LEGAMBIENTE Siracusa – LO SCRIGNO DI ARETUSA – BRIGATA ROSA- FEMMINISMI E LIBERTA’- CGIL – SPORTELLO SOCIALE BORGATA- ODV_ETS – REA – RETE DEGLI STUDENTI MEDI – RIFIUTI ZERO SIRACUSA – STONEWALL ZUIMAMA Arciragazzi – GRUPPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA AD GENTES – Git Sicilia sud est di Banca Etica

I partiti

Europa Verde- Verdi Sicilia, Sinistra Italiana, Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista, Articolo 1- Sicilia

Partito Democratico, Giovani Democratici.