fiamme spente dai vigili del fuoco di siracusa

Sarà ricordata come l’estate degli incendi quella del 2023, almeno a Siracusa.

L’incendio nella zona del circuito

Dopo l’inferno alla fine di luglio con alcuni roghi scoppiati dentro la città e l’incenerimento di una porzione della riserva di Pantalica, ieri sera le fiamme sono scoppiate in via Traversa palma, in contrada Necropoli del Fusco, a ridosso dal circuito, e soprattutto a due passi da alcune abitazioni.

Rogo doloso

E’ un incendio di natura dolosa, visto che si è originate da un cumulo di materiale abbandonato e dalle sterpaglie: a rischio l’incolumità delle persone, in ogni caso non si sono registrati feriti ed a spegnere le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco di Siracusa con 3 squadre.

Fiamme nel Palermitano

Fuoco all’alba in un casolare di Capaci, nel Palermitano, trasformato in maneggio. All’interno si trovavano due cavalli che fortunatamente sono stati messi in salvo. Il rogo è scoppiato all’alba e ancora dopo ore non è stato domato anche se è sotto controllo.

Verifica sulle cause

Le fiamme si sono verificate in una struttura nei pressi del cimitero di Capaci. Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato il fuoco all’interno del casolare. L’intervento dei vigili del fuoco intorno alle 5,30 dopo la segnalazione lanciata alla sala operativa. All’interno della struttura erano custoditi due cavalli di proprietà di un privato, entrambi messi in salvo. Sul posto anche i carabinieri.

L’incendio all’auto di lusso abbandonata in strada

Altri incendi negli ultimi giorni hanno caratterizzato le notti Palermitane. Era accaduto nel centro cittadino appena due giorni fa, ad andare a fuoco un’auto di lusso. Nessun dubbio sulla matrice. Infatti viene esclusa ogni ipotesi di innesco accidentale dal momento che il veicolo era privo del motore. Impossibile quindi un qualsiasi tipo di corto circuito. Dell’auto comunque non è rimasta che la carcassa fumante. L’incendio si è verificato in via generale Streva, una traversa della più trafficata via marchese di Villabianca. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 3 della notte. L’auto, intestata ad un uomo, era posteggiata nei pressi del garage dello stesso proprietario del mezzo. I pompieri hanno spento le altissime fiamme nel più breve tempo possibile.