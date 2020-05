E' accaduto nel primo pomeriggio

Un incendio è scoppiato in un bar del centro storico di Noto, a due passi dalla Porta Reale. Sono stati i vigili del fuoco ad arginare le fiamme prima che potessero propagarsi per tutta la struttura ma sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per accertare se si tratta di un’azione dolosa o di un incidente. Ma, da una prima ispezione dei pompieri, sembra che il focolaio si sia originato dal laboratorio, il che farebbe pensare ad un corto circuito.

Sono state tante le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa del comando provinciale di Siracusa e del distaccamento di Noto: pochi minuti dopo, sono arrivati i mezzi dei pompieri, che, in una decina di minuti, sono riusciti a fermare il rogo. La segnalazione dell’incendio è stata inoltrata agli agenti del commissariato di polizia di Noto ed ai carabinieri della Compagnia di Noto. Tra i testimoni, ci sono alcuni residenti della zona del centro storico, gli stessi che avrebbero telefonato ai vigili del fuoco per dare l’allarme.

Nei giorni scorsi, un incendio, invece, ha distrutto un chiosco in legno ricavato nell’area vicina alla pista ciclabile, in Riviera Dionisio il Grande, nella zona nord di Siracusa. Ad indagare sono gli agenti della Squadra mobile di Siracusa, per cui il rogo è “di probabile origine dolosa” ma è subito iniziata la ricerca per individuare gli autori di questo gesto. Il nodo, in quest’ultimo caso, è legato alla chiave di lettura del messaggio, se, insomma, interpretarlo come un atto vandalico o un’intimidazione al proprietario. Il puzzle che gli inquirenti devono comporre è abbastanza complesso, frattanto sono stati già presi i filmato delle telecamere di sicurezza della zona.