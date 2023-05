la tragedia a carlentini, nel siracusano

Un uomo di 65 anni Salvatore Valenti, di Carlentini, è deceduto per via di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi in contrada Piano monici, a Carlentini, nel Siracusano.

I lavori nella casa di un amico

Secondo una prima ricostruzione, il 65enne si era recato da un amico che gli avrebbe chiesto una mano d’aiuto per alcuni lavoretti sul tetto della sua abitazione.

La tragedia

L’uomo, per salire in cima, si sarebbe servito di una scala ma arrivato in cima, avrebbe perso l’equilibrio, scivolando sui pioli della scala. L’impatto con il terreno è stato violentissimo: le lesioni riportate erano troppo gravi per poter sopravvivere, infatti il suo cuore ha cessato di battere nel volgere di pochi istanti.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare se sono emerse delle responsabilità.

Tragedia a Palermo

Incidente sul lavoro in via Ingham a Brancaccio a Palermo. Un operaio di una ditta della zona industriale sarebbe finito dentro un autocompattatore. Sono intervenuti i vigili del fuoco per tirare fuori l’operaio e affidarlo ai sanitari del 118. I medici hanno cercato di rianimarlo. Le sue condizioni sono gravissime.

Pare che l’operaio stesse riparando il mezzo per la raccolta dei rifiuti quando è finito dentro. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

E’ morto l’operaio di 48 anni finito dentro un autocompattatore. L’uomo di origini marocchine stava lavorando ad un mezzo della raccolta rifiuti quanto è finito dentro.

I precedenti

Ci sono diversi precedenti di incidenti simili soprattutto sul lavoro. Una settimana fa un incidente sul lavoro si era verificato all’interno di una azienda agricola sulla Provinciale 25 tra Ragusa e Marina di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, un operaio si trovava in cima ad una capannone che avrebbe dovuto tinteggiare, quando, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio finendo per terra.