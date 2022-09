è accaduto ad avola

Un 34enne di Avola, Giovanni Cappello, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera nel territorio di Avola. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, l’uomo era in sella ad una moto ma non è chiaro se ha avuto uno scontro con un altro mezzo o se, invece, abbia perso autonomamente il controllo.

Il cordoglio degli amici

A rendere noto il decesso il Vespa Club Avola “Michele Piccione”, di cui la vittima era un socio. “Giovanni era nato il 21 novembre del 1987 e la sua semplicità, il suo altruismo, la sua generosità, la sua umiltà, il suo sorriso erano straordinariamente unici, così come la sua abilità nelle gare di lentezza ci davano orgoglio di averlo come socio e come amico” spiegano gli amici del club.

Un altro incidente mortale ad Avola

Nelle settimane scorse, è deceduto, a causa di un incidente mortale verificatosi ad Avola, Salvo Bonaccorsi, residente a Cassibile, frazione a sud di Siracusa. La vittima era in sella ad uno scooter insieme al figlio, un calciatore, quando hanno avuto uno scontro con una macchina. Sono stati sbalzati dalla sella dopo l’impatto ma per il padre non c’è stato nulla da fare.

Sangue sulle strade del Siracusano

E’ stata un’estate di morti sulle strade del Siracusano. Il primo a perdere la vita è stato Gabriele Vitolo, 27 anni, di Palazzolo Acreide, deceduto dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua motocicletta mentre si trovava in contrada Baulì, nel territorio di Palazzolo. A luglio, si è fermato il cuore di Roberto Crispino, 58 anni, siracusano, vittima del tragico incidente stradale avvenuto in contrada Canalicchio. L’uomo, un dipendente della Siam, gestore del servizio idrico e fognario a Siracusa, non ha avuto scampo: l’impatto tra il suo scooter e la macchina è stato fatale. All’inizio di agosto, è deceduto Carmelo Cavarra, 24 anni: il ragazzo, che stava rientrando a casa, a Portopalo di Capo Passero, avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore in contrada Morghella, tra Pachino e Portopalo: le lesioni riportate non gli hanno consentito di potersi salvare.