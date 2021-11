in via elorina, a sud di siracusa

Incidente stradale in via Elorina, a sud di Siracusa

Due moto si sono scontrate per cause al vaglio della Polizia municipale

I due conducenti sono rimasti feriti

E’ di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale, avvenuto in serata in via Elorina, nella zona del fiume Ciane.

Scontro tra 2 moto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale di Siracusa, a scontrarsi sarebbero state due moto e dopo l’impatto entrambi i conducenti sono finiti sull’asfalto. Per alcune fonti investigative i motociclisti hanno rimediato delle gravi ferite e si è reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa: sono in prognosi riservata.

Traffico in tilt

L’incidente ha causato la paralisi della circolazione, del resto quella è una zona strategica, la strada che collega la città con le zone balneari: per consentire da un lato alla Polizia municipale di compiere i rilievi e dall’altro di prestare soccorso alle vittime, il tratto è stato chiuso. Si sono formati degli incolonnamenti, chi stava in coda ha preferito fare retromarcia e tornare a casa percorrendo un’altra strada.

Motociclista morta a Messina

Nelle ore scorse, a Messina, è morta Olga Cancellieri, avvocato, 46 anni, impegnata in Addiopizzo, la nota associazione di volontariato che si batte contro le mafie. La Cancellieri ha perso la vita poco prima delle 21 all’incrocio tra via Centonze e via del Vespro a Messina. Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata, una Kymco Downtown, che si è scontrata con una Ducati condotta da 25enne.

Per cause in corso di accertamento i due veicoli sono venuti a contatto molto violentemente. La 46enne è stata letteralmente sbalzata dalla sella ed ha avuto un tremendo impatto prima contro i paletti metallici e poi con il marciapiedi. Per lei non c’è stato nulla da fare. Ad indagare la polizia municipale.