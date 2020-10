Incidente sulla Siracusa-Catania, un ferito grave in ospedale

06/10/2020

Incidente stradale in mattinata sulla Siracusa-Catania tra due mezzi. Ad avere la peggio è stato un uomo che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le indagini sullo scontro sono in mano agli agenti della Polizia stradale che hanno compiuto i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente ma nel frattempo sono state raccolte alcune testomonianze. Si sono registrati dei rallentamenti alla circolazione poi la situazione è tornata alla normalità non appena i mezzi sono stati spostati dalla carreggiata. Nelle prime ore del mattino di oggi ha perso il controllo della sua auto un operaio che, con la sua macchina, stava percorrendo un tratto di strada nel territorio di Scicli. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 e la vittima è stata soccorsa da alcuni testimoni che hanno poi chiesto l’intervento del 118 e della Polizia municipale. Non sono chiare le cause per cui l’uomo ha sbandato, forse un colpo di sonno o magari il conducente è stato costretto ad una manovra brusca per evitare un altro mezzo. Nelle settimane scorse, sempre nel Ragusano, ma a Vittoria, si è registrato un altro incidente anomalo. Un’auto alla cui guida c’era una donna è finita contro la vetrina di un negozio di frutta a verdura. Tutte da ricostruire, anche in questo caso, le cause dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma ci stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale di Vittoria.

