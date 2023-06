iniziativa del deputato del pd spada e del m5s

Code chilometriche sulla Siracusa-Gela, nel tratto di Cassibile, per via dei lavori di riqualificazione della strada che non sono ancora finiti.

La nota di Autostrade siciliane

“Con decorrenza dalle ore 20,00 del 21.04.2023 e sino alle ore 20,00 del 13.06.2023” è prevista “la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra il Km. 7+300 e il km. 10+350 dell’Autostrada A/18 Siracusa – Gela, in direzione Gela e, contestualmente, l’istituzione del relativo doppio senso di circolazione nella corrispondente carreggiata di valle (direzione Siracusa)” si legge nella nota di Autostrade siciliane.

Disagi sulla via del mare

Questi interventi stanno causando numerosi disagi al traffico, soprattutto nel fine settimana quando numerosissime persone si dirigono verso le località balneari, da Avola fino a Portopalo. Non sono mancate, in questi due ultimi week end le proteste degli automobilisti per la pianificazione dei lavori. In passato, sempre per via di altri interventi, questo problema era emerso. E così, come ogni estate, il nodo viene sempre al pettine.

Interrogazione all’Ars

Il deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada, ha presentato un’interrogazione parlamentare e chiede l’immediata apertura dello svincolo in questione “in modo da non continuare a penalizzare la zona Sud della provincia”.

Il silenzio del Cas

Tiziano Spada fa sapere che, da mesi, fa pressing sul Governo regionale affinché venga risolta una situazione che si protrae ormai da troppo tempo. “Tre mesi fa, ad esempio – spiega il parlamentare regionale – avevo chiesto e ottenuto un’audizione in Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità del presidente del Cas. A lui avevo chiesto spiegazioni sull’avanzamento dei lavori sulla Siracusa-Gela e sottoposto la problematica dello svincolo di Cassibile, ricevendo la rassicurazione che prima dell’estate sarebbe stato riaperto”

“Una promessa evidentemente non mantenuta e una situazione che non possiamo più tollerare per rispetto dei tanti automobilisti che ogni giorno transitano in quel tratto autostradale e che, la domenica soprattutto, si ritrovano a dover affrontare code chilometriche” conclude il deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada.

Interrogazione anche del M5S

Sulla vicenda è anche intervenuto il deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro. “L’ultimo caso è il cantiere con relativo imbuto per lo svincolo Cassibile, direzione sud. Chiuso da più tempo di quello che si dovrebbe ricordare. Presenterò una interrogazione parlamentare per sapere dall’assessore alle infrastrutture il numero di cantieri attivi sulla Siracusa-Gela, il numero di ditte impiegate, il dettaglio dei lavori commissionati, gli operai impiegati, le giornate effettive di lavoro, le ore impiegate, i chilometri interessati e tutte le comunicazioni inerenti la data di chiusura dei cantieri, oltre alla previsione dei prossimi interventi”.