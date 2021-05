Lutto a Noto, è morto il responsabile del reparto Covid19 dell’ospedale

26/05/2021

Morto il responsabile del reparto Covid19 dell’ospedale di Noto Ne ha dato notizia il sindaco, Corrado Bonfanti Il cordoglio della città alla famiglia Lutto a Noto per la scomparsa di Carmelo Sapia, medico responsabile del reparto Covid del Trigona di Noto. Lo ha comunicato il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti che ha espresso il cordoglio della città alla famiglia del medico. Il decesso non è legato al Covid19 ma la notizia della sua morte ha scosso la comunità. Il messaggio del sindaco “Persona speciale, professionista serio e preparato, con lui abbiamo condiviso – racconta il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – momenti difficili, preoccupazioni e gioito per i tanti successi. Sempre disponibile e premuroso mi ha quotidianamente aggiornato sulle condizioni dei malati così da alleviare le preoccupazioni di parenti e amici. Era persona buona, era un amico serio e affidabile”. Casi di Covid19 nel Siracusano Frattanto, a Canicattini Bagni, sempre nel Siracusano, nonostante la campagna di vaccinazione, i contagi sono in crescita. “Siamo ad un passo dalla zona rossa” fa sapere il sindaco, Marilena Miceli, che ha firmato un’ordinanza che impone la chiusure delle scuole e degli uffici pubblici, “garantendo solo i servizi essenziali”. L’ordinanza del sindaco L’ordinanza, che è una sorta di lockdown, è entrata in vigore oggi fino domenica 30 maggio 2021. Ecco cosa prevede: chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; il divieto di sosta e di assembramento delle aree e pubbliche e piazze permettendo il solo transito al fine di raggiungere le abitazioni private e gli esercizi commerciali, avendo cura di rispettare il distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali; il divieto assoluto di consumare cibi e bevande nelle suddette aree e in tutto il territorio comunale, consentendolo solo nei pubblici locali nel rispetto delle normative in atto vigenti; la chiusura del mercato settimanale per la giornata di venerdì 28 maggio 2021; la chiusura al pubblico degli uffici comunali, garantendo solo i servizi essenziali al cittadino.

