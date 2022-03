coinvolti nell'operazione robin hood

Il gup del Tribunale di Catania ha emesso le condanne nei confronti di Salvatore Porzio, 37 anni, e Giuseppe Trigila, 44 anni, accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il 37enne ha rimediato una pena pari ad 8 anni e 4 mesi di reclusione, il 44enne dovrà scontare 10 anni.

Operazione antimafia Robin Hood

I due imputati, difesi dagli avvocati Giuseppe Gurrieri e Francesco Antille, furono coinvolti nell’operazione antimafia, denominata Robin Hood, conclusa nel maggio dello scorso anno da polizia, carabinieri e Guardia di finanza di Siracusa con 13 misure cautelari.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il clan Trigila avrebbe acquisito una posizione dominante in alcuni settori economici, tra cui il trasporto su gomma di prodotti orto-frutticoli, la produzione di pedane, imballaggi e prodotti caseari, alterando, così, le regole della concorrenza. Porzio è stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, Trigilia per associazione mafiosa ed una tentata estorsione mentre è stato assolto dall’accusa di traffico di droga.

Due anni d’indagini

Le indagini, iniziate nel 2016 e proseguite fino al 2018, avrebbero accertato la disponibilità da parte della cosca di proprie aziende capaci di alterare le regole della concorrenza e di acquisire una posizione dominante, in particolare nell’intermediazione nel settore dei trasporti dei prodotti agricoli.

Oltre a questo, il gruppo si sarebbe reso responsabile di estorsioni ai danni di diversi operatori economici e di truffa, ottenendo l’erogazione di fondi europei destinati alle imprese agricole, di cui si sarebbe occupato il nipote del boss.

Coinvolto il boss di Noto

Per gli inquirenti, sarebbe stato il boss di Noto, Antonio Giuseppe Trigila ad impartire gli ordini dal carcere. Grazie ai colloqui coi familiari, avrebbe inviato i compiti agli esponenti della sua cosca per il controllo delle attività illecite emerse nelle indagini dei magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania.

