Inchiesta San Paolo, gli interrogatori degli indagati

Il tribunale di Siracusa ha rimesso in libertà Antonia Valenti, 74 anni, pensionata, incensurata, coinvolta nell’operazione antimafia denominata San Paolo (24 misure cautelari, di cui 19 in carcere e 5 ai domiciliari) su un traffico di droga ed usura gestito dal clan Aparo, che opera tra Floridia e Solarino, nel Siracusano. La donna, difesa dall’avvocato Franca Auteri, è accusata dai carabinieri e dai magistrati della Procura distrettuale di Catania, di aver avuto un ruolo nella gestione dell’usura, sotto il controllo del figlio, Giuseppe Calafiore, 53 anni, indicato dagli inquirenti, insieme a Massimo Calafiore, come il reggente della cosca, su mandato diretto dal boss Antonino Aparo, rinchiuso nel carcere di Opera, a Milano.

Secondo l’accusa, la donna avrebbe custodito gli appunti del figlio che contenevano nomi, ammontare delle rate, date dei pagamenti, oltre ai prestiti concessi da Calafiore a titolo personale, senza il coinvolgimento del clan Aparo. La madre, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha chiarito la sua posizione, ricostruendo alcuni fatti e così il giudice, accogliendo l’istanza del suo legale, l’ha rimessa in libertà.

Le vittime, secondo i carabinieri, pagavano con bonifici bancari o trasferimenti monetari su Postepay, oltre che con il classico metodo del trattenimento di assegni dati in garanzia per l’ammontare del prestito. In caso di inadempimento, i Calafiore procedevano ad impossessarsi di autovetture, beni immobili e esercizi commerciali delle vittime, gettandole letteralmente sul lastrico. Per la gestione dell’usura, Giuseppe Calafiore, oltre che della madre, si sarebbe servito della compagna, Clarissa Burgio, inizialmente vittima di usura da parte dello stesso Calafiore che le avrebbe affidato tutto dopo il suo arresto per droga.

Pure Giuseppe Calafiore, anch’esso assistito dall’avvocato Franca Auteri, ha deciso di parlare al giudice: il cinquantaduenne, nei giorni scorsi, avrebbe “chiarito la sua posizione”, “ricostruendo i rapporti con altre persone” ma sostenendo che “i fatti contestati non rispecchiano la realtà”. Dichiarazioni più o meno analoghe a quelle di Salvatore Giangravè, 57 anni, difeso dagli avvocati Paolo e Gabriele Germano, che rappresentano anche Angelo Vassallo, 57 anni che, però, ha fatto scena muta. Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere anche Massimo Calafiore, 52 anni, difeso dall’avvocato Domenico Mignosa.