Un fulmine si è abbattuto sulla linea di alimentazione dell’impianto per l’approvvigionamento idrico di Siracusa, causando l’interruzione del servizio in mezza città.

Cosa è successo

E’ accaduto nelle prime ore del mattino di stamane durante il maltempo che imperversa da questa notte in tutto il territorio del Siracusano. Secondo quanto emerge da una prima ricognizione della Siam, gestore del servizio, il black out ha interessato l’intera area servita dalle infrastrutture per la produzione di acqua potabile, in particolare nei campi pozzi di San Nicola e Dammusi e per la depurazione dei reflui fognari, gli impianti di sollevamento di testa Fusco ed il depuratore Canalicchio.

In tilt anche il sistema fognario

Il guasto riguarda non solo la linea principale ma anche quella di riserva, per cui “al momento non è possibile garantire né l’approvvigionamento idrico ai serbatoi comunali di Bufalaro Alto, Bufalaro Basso e Teracati, né il corretto funzionamento del ciclo depurativo dei reflui fognari, con tutte le criticità connesse a tale situazione” spiegano dalla società. Al lavoro, ci sono le squadre dell’Enel ma non si conoscono i tempi per il ripristino del servizio anche perché imperversa il maltempo in città.

Le previsioni meteo

Secondo quanto emerge dalle previsioni meteo, ci sarà tempo instabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali sparsi. In serata e nella notte insiste ancora il maltempo. Fenomeni più sporadici sulle Isole Maggiori, mentre sulle regioni ioniche non sono esclusi fenomeni a carattere di nubifragio. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve rialzo al Centro-Nord e in lieve rialzo sul resto d’Italia.

Allerta gialla in Sicilia

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la giornata di oggi su quasi tutta la Sicilia, ad eccezione della provincia di Trapani. Le previsioni meteo indicano condizioni di instabilità persistente, con possibili rovesci e temporali che interesseranno gran parte dell’Isola.