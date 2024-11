allerta arancione

Pioggia battente a Siracusa per tutta la notte, al punto che molte zone della città sono rimaste allagate. Tra quelle maggiormente colpite dal maltempo c’è il quartiere della Borgata, le cui strade si sono trasformate in veri torrenti impossibili da percorrere ma per fortuna l’alluvione si è abbattuto quando tutti erano a letto.

Il lago in largo Gilippo

Un vero lago si è formato a Largo Gilippo, nel cuore della città, al centro di un intervento di riqualificazione urbana deciso dall’amministrazione comunale ed ora finito nell’occhio del ciclone perché ad ogni precipitazione l’area si allaga con l’acqua che raggiunge quote di altezza importanti. Il sindaco ha disposto una indagine interna sui lavori così come per l’area compresa tra via Tisia e via Pitia, anch’essa penalizzata per le precipitazioni, al punto che molti commercianti, specie quelli che hanno i locali in via Pitia, hanno sistemato dei sacchi davanti agli ingressi per bloccare l’acqua.

Il solito Villaggio Miano, una gigantesca vasca da bagno

Allagamenti straordinari al Villaggio Miano, nel rione di Epipoli ma questa non è una novità. Tre le cause la massiccia cementificazione che ha trasformare questa zona in una vasca da bagno gigantesca perché priva di un canale di gronda in grado di convogliare le acque verso il mare.

Ortigia allagata

Se ne parla da ormai 30 anni ma il vero problema è che per realizzare delle condotte servirebbe un percorso di tubazioni tortuoso che dovrebbe fare lo slalom tra i numerosi immobili. Pure Ortigia è rimasta sommersa a causa della pioggia battente, addirittura via delle Maestranze, una delle principali arterie del centro storico è diventata impraticabile come la strada che costeggia il parcheggio Talete.

Scuole chiuse nel Siracusano

I sindaci del Siracusa, nella giornata di ieri, a seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale, hanno disposto le chiusure di tutte le scuole. Il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia, ha lanciato un appello alla popolazione “a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta”

Il sole al mattino

Al mattino, per fortuna, il sole si è fatto spazio nelle nuvole e progressivamente ha asciugato molte strade della città ma è iniziata la conta dei danni causati dall’abbondante pioggia.