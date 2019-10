Nubifragio nella zona sud del Siracusano

Un agente di polizia penitenziaria disperso nella notte dopo essere stato travolto da un’ondata di fango mentre si trovava sulla statale 115, in contrada Stafenna è stato trovato senza vita nelle prime ore della giornata. E’ la prima vittima accertata di questa ondata di maltempo in Sicilia dopo che il disperso di Sciacca è stato dichiarato vittima di suicidio e non del maltempo

I vigili del fuoco avevanoo ritrovato la sua auto, una Dacia Sandero, ed il suo telefonino ma per ora non ci sono state tracce dell’uomo. Fino al tragico epilpogo di questa mattina.

Il maltempo che si è abbattuto a partire dalle 23 di ieri sera fino alle prime ore del mattino di oggi ha sferzato la zona sud della provincia di Siracusa.

Le strade di collegamento tra i comuni di Noto, Pachino e Rosolini sono state coperte da fiumi d’acqua al punto da costringere gli automobilisti a trovare riparo in luoghi di fortuna. I vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia hanno soccorso 16 persone, tutte tratte in salvo. La Provinciale 19, tra Noto e Rosolini, è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Allagamenti nei comuni di Pachino e Rosolini.

L’allerta meteo rossa era stata lanciata quasi 48 ore fa e aveva causato al chiusura delle scuole in moltissimi comuni ma nella prima fase della medesima allerta temporali e danni erano sembrati più contenuti di quanto atteso.

Ieri era stata sospesa anche al circolazione dei treni mentre nel pomeriggio si era registrato un forte temporale nel Messinese. Ieri sera, poi, era stata prorogata e le conseguenze sono, purtroppo, arrivate nel corso della notte. Anche oggi le scuole restano chiuse in molte province

Infine nella notte si segnalano anche quattro diversi terremoti nella fascia fra Catania e Messina slegati dagli eventi atmosferici ma avvenuti nelle stesse ore dell’allerta.

Il sistema di monitoraggio sismico e idrogeologico resta in allarme in tutta la Sicilia mentre sono decine le chiamate che arrivano in queste ore ai vigili del fuoco da molte aree dell’isola per allagamenti, cartelloni volati, rami di alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale e così via