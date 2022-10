i legami con l'aristocrazia siciliana

Sono state riservate le nozze della principessa Antonia Oettingen di Baviera che si è sposata nella Cattedrale di Siracusa, ricavata nella storica piazza del Duomo, in Ortigia.

Nozze tra aristocratiche

Non c’è stato nemmeno un incontro con il sindaco della città, Francesco Italia: “non ho avuto notizie delle nozze, né ho incontrato la principessa” fa sapere il primo cittadino. Nessun invito alle istituzioni locali, insomma, ma all’evento avrebbero preso parte esponenti dell’aristocrazia siracusana e siciliana, alcuni dei quali hanno contatti con la famiglia bavarese.

I legami con i nobili di Siracusa

Non a caso, il ricevimento si è tenuto a palazzo Beneventano, anch’esso in piazza Duomo, sede storica della famiglia Beneventano del Bosco, il cui nome deriva dal loro antico feudo che presentava un bosco di macchia mediterranea. Un immobile voluto da un’altra casata nobiliare, Arezzo della Targia, che fece costruire, sempre in piazza Duomo, un altro palazzo.

La scelta della principessa

Pare che a decidere il luogo in cui convolare a nozze sia stata la principessa, innamoratissima di Siracusa e soprattutto della sua storia, non a caso è stata scelta la Cattedrale, che da tempio dedicato ad Atena si è trasformato in una chiesa, subendo, nel corso dei secoli, delle trasformazioni. C’è stata molta curiosità tra i passanti nel vedere la sposa e gli invitati, che hanno consumato un aperitivo proprio in piazza Duomo, complice anche la bella giornata, era sabato pomeriggio.

Menù siciliano

Top secret sul menu ma secondo alcune indiscrezioni, sarebbero state servite delle specialità siciliane che hanno deliziato i palati degli invitati. Un matrimonio sotto il segno dell’aristocrazia e del glamour che ha già fatto il giro sui social, accrescendo ancora di più l’immagine di Siracusa che ha vissuto un 2022 indimenticabile. Del resto, a luglio, piazza Duomo ha ospitato la sfilata femminile di Dolce&Gabbana: numerosi i vip che hanno assistito all’evento, tra cui l’attrice americana Sharon Stone, la modella tedesca Heidi Klum, la star di Hollywood, Christian Bale, con famiglia al seguito, l’attrice inglese, Helen Mirren, e la cantautrice americana Mariah Carey,