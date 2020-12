la proposta di forza italia all'ars

Il gruppo parlamentare all’Ars di Forza Italia ha presentato un disegno di legge per l’istituzione di un fondo per “spese funebri a sostegno delle famiglie delle vittime da Covid19 attraverso un contributo una tantum di 5 mila euro”.

“Una iniziativa importante e doverosa nei confronti di tanti siciliani meno fortunati – afferma la deputata azzurra Daniela Ternullo – che hanno visto sottrarsi degli affetti familiari da questa terribile pandemia”.

Il contributo, secondo quanto emerge nella proposta della deputazione regionale di Forza Italia, “potrà essere richiesto dal familiare convivente e, ove non ci sia, dal parente entro il 2° grado ed è destinato a favore delle famiglie economicamente più deboli con un reddito annuo non superiore a 40 mila euro e/o alle famiglie il cui unico percettore di reddito era il de cuius”.

Per quanto riguarda i beneficiari sono state individuate tre diverse fasce: “il ristoro di 2 mila euro per un reddito annuo da 0 a 18 mila euro; il ristoro di 1.500 euro per un reddito annuo da 18.001 a 25 mila euro ed il contributo di mille euro per un reddito da 25.001 a 40 mila euro” spiega la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo.

Lo stesso ddl “prevede per il 18 marzo l’istituzione della “Giornata regionale del ricordo per le vittime da Covid-19, così come previsto già da un disegno di legge già approvato alla Camera dei Deputati e in discussione al Senato della Repubblica per la definitiva approvazione, al fine di rinnovare e conservare la memoria di tutti coloro che in questa tragedia hanno perso la vita” aggiungono i parlamentari di Forza Italia all’Ars.

“Sono certa che questa iniziativa vedrà un parlamento unito e schierato su un tema così importante – conclude Daniela Ternullo – che non lascia spazio a battaglie politiche di schieramento”.