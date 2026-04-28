Erano le ore della movida, il borgo marinaro di Avola illuminato e affollato come ogni fine settimana, quando la serata è precipitata nel caos. Due gruppi di giovani si sono fronteggiati con una violenza che ha lasciato sgomenti i testimoni: da una parte ragazzi avolesi, dall’altra — stando a quanto riferito da alcuni genitori che hanno raccolto i racconti dei figli scampati alla rissa — una fazione proveniente da Catania. L’ennesimo episodio, risalente a poco meno di due settimane fa, di una spirale che ad Avola non accenna a fermarsi.

L’omertà

Eppure di queste storie si sa poco, o si sa tardi. Pochissime famiglie convincono i propri figli a denunciare quanto accaduto. La paura di ritorsioni e vendette paralizza anche chi vorrebbe parlare: in una comunità piccola come Avola, le voci corrono veloci e il timore di altre violenze ha eretto un muro di omertà difficile da scalare. I ragazzi tacciono, i genitori tacciono, e gli episodi restano sommersi — salvo quelli troppo gravi per essere ignorati.

Il terrore delle famiglie

Il fenomeno delle bande giovanili tiene ormai in ostaggio la quotidianità di una città che fatica a riconoscersi in queste scene. Le famiglie lo sanno, lo temono, e ne parlano sottovoce. “Quando nostro figlio esce, soprattutto nel fine settimana, siamo terrorizzati e non riusciamo per niente a prendere sonno”, confessa un genitore, voce tra le tante che raccontano la stessa angoscia. Il meccanismo è sempre lo stesso: il branco individua una coppia di giovani, prende di mira la ragazza con apprezzamenti volgari e pesanti, e al minimo cenno di protesta del fidanzato scatta l’aggressione. Un copione che si ripete, quasi rituale nella sua brutalità.

La paura si concentra soprattutto nelle serate del venerdì e del sabato, quando la movida raggiunge il suo culmine e i controlli, per quanto presenti, non riescono a coprire ogni angolo di una città che di notte cambia volto.

Gli spari

Ma la storia recente di Avola è costellata di episodi che testimoniano come il problema abbia radici più profonde e una escalation difficile da ignorare. Un anno fa, durante l’Infiorata di Noto, uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale siracusano, un gruppo di giovani avolesi si è reso protagonista di una rissa in pieno centro storico. La situazione è degenerata fino all’esplosione di colpi di pistola: la polizia è intervenuta con due arresti, un minore è stato denunciato e un’arma da fuoco è stata rinvenuta nella disponibilità di uno degli indagati. Non una lite tra ragazzini, ma qualcosa di più strutturato, più pericoloso.

Lo scontro a Marzamemi

Nello stesso periodo dell’Infiorata del 2025, la movida di Marzamemi è diventata teatro di scontri tra una banda di Avola e una rivale di Pachino. Risse che attraversano il territorio, che si spostano da un comune all’altro come se i confini non esistessero, e che disegnano una mappa della violenza giovanile sempre più preoccupante nell’area del Siracusano meridionale.

La ragazzina aggredite dalle bullette

L’episodio che più di tutti ha scosso la città risale all’aprile del 2025. Una ragazza di tredici anni venne aggredita da un gruppo di coetanee nella zona di viale Piersanti Mattarella: calci, pugni, una violenza cieca e sproporzionata. La scena fu filmata da altri giovani presenti e diffusa sui social, senza che nessuno intervenisse. Le immagini fecero il giro delle chat, alimentando indignazione ma anche, in qualche caso, like. La Polizia identificò cinque minori tra i 13 e i 15 anni — quattro ragazze e un ragazzo — come presunti responsabili. Per tre di loro scattò il cosiddetto “Daspo Willy”, il provvedimento che vieta l’accesso a determinate zone della città.

Lo studente accoltellato da un compagno

Un mese prima, a marzo, la violenza aveva varcato perfino i cancelli di una scuola. Una lite tra due studenti si è trasformata in un accoltellamento: uno dei due ha estratto un’arma da taglio e ha ferito il compagno alla gamba, all’interno dell’istituto. Dentro una scuola, dove i banchi e i libri sono stati sostituiti, per qualche istante, da una lama.

La richiesta di sicurezza

Avola si trova di fronte a una domanda che non ha ancora trovato risposta: cosa sta succedendo ai suoi giovani? Dietro ogni rissa, ogni coltello, ogni video di bullismo condiviso con indifferenza, c’è un’intera generazione che chiede qualcosa: attenzione, spazi, prospettive, regole, che, in mancanza di risposte, sembra cercarlo nella logica del branco. Le famiglie chiedono sicurezza. La città chiede interventi.