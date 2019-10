concessi i domiciliari

Nel corso del pomeriggio della giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto, impegnati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno arrestato, nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, Gianluca Mauceri, pachinese di 30 anni.

Nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale, l’uomo, incurante dei Carabinieri che gli intimavano di fermarsi, si è dato ad una corsa sfrenata per le vie del centro abitato di Pachino, mettendo a repentaglio l’incolumità non solo sua e dei Carabinieri, che immediatamente hanno dato luogo ad un inseguimento, ma soprattutto dei cittadini che in quel momento affollavano quelle vie.

Nemmeno un tentativo di ripartenza dopo un primo fermo dei Carabinieri è riuscito a far eludere il controllo, al termine del quale infatti, tra le invettive del fermato, l’autovettura è stata posta sotto sequestro in quanto sprovvista di copertura assicurativa e priva di revisione periodica.

L’omo è stato invece arrestato e, espletate le formalità di rito, accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.