I cantieri aperti da oggi e sino a venerdì prossimo

Al via da oggi i lavori sulla A18 nel tratto che congiunge Siracusa a Gela dove torneranno a illuminarsi diversi svincoli. Sino al prossimo venerdì 17 giugno i tecnici di Autostrade Siciliane saranno impegnati anche negli interventi di ripristino e ammodernamento degli impianti elettrici e di illuminazione degli svincoli di Noto, Avola e Cassibile. Per consentire questi lavori, per alcune ore gli svincoli saranno chiusi al traffico e la normale viabilità subirà alcune modifiche.

I lavori tra il 13 e il 15 giugno

Nel dettaglio nella giornata di oggi, per chi si muove in direzione Siracusa, la rampa di uscita di Noto rimarrà chiusa tra le ore 9 e le ore 13, mentre quella in ingresso tra le ore 9 e le 18. Per chi si muove in direzione Gela la rampa di uscita di Avola rimarrà chiusa tra le ore 9 e le 18 di martedì 14, mentre la rampa di ingresso rimarrà chiusa il giorno dopo, mercoledì 15, sempre negli stessi orari.

I lavori del 16 e 17 giugno

Nella giornata di giovedì 16, ancora per chi si muove in direzione Gela, sarà chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Cassibile, tra le ore 9 e le 18, e infine per venerdì 17, sempre a Cassibile, è prevista la chiusura della rampa in uscita con direzione Gela, tra le ore 9 e le 11, e la chiusura della rampa in ingresso con direzione Siracusa, tra le ore 12 e le 18.

Lo scorso autunno altri lavori

Sino all’autunno scorso sono andate avanti le attività di ristrutturazione e messa in sicurezza delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con attività concentrate su viadotti, cavalcavia, gallerie, asfalto, impianti elettrici e di telecomunicazioni. In particolare si è intervenuto sulla soletta del cavalcavia n° 1 della A18 (km. 1,100), il primo in direzione Catania subito dopo il casello di Tremestieri. Lavori sono stati effettuati anche per eliminare gli ammaloramenti rilevati nelle gallerie della A18 Alì Marina, Bagni, Capo Alì 1, Capo Alì 2, Capo Alì 3 e Noritteddo.