Nubifragio sulla Sicilia orientale, tromba d’aria nel Siracusano e nel Ragusano (FOTO E VIDEO)

Redazione di

05/10/2021

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Sicilia orientale Colpite le zone del Siracusano e del Ragusano dove si sono verificate delle trombe d’aria Interrotte riprese del film Indiana Jones che si sta girando a Siracusa Il nubifragio si è ormai spalmato su tutta la Sicilia. Dopo il fronte occidentale, il maltempo è arrivato anche dall’altra parte dell’isola. Tromba d’aria nel Siracusano A Siracusa, dove stamane c’è stato il sole e temperature estive, nel pomeriggio, intorno alle 15,30, è arrivata l’acqua, preceduta da una breve tromba d’aria, quasi ad annunciare l’imminente arrivo della pioggia. Danni a Francofonte Impressionante l’immagine immortalata tra Augusta e Siracusa, postata sulla pagina social di Fabio Camilli, in cui si vede la tromba d’aria. Danni anche nelle zone balneari, alcuni alberi, in contrada Arenella, sono stati spezzati dal vento. A Francofonte, sono stati abbattuti alcuni alberi della villa comunale Strade allagate E così è stato: come spesso capita, le strade, nel volgere di qualche minuto, si sono allagate: in viale Paolo Orsi si sono formati dei fiumi di acqua mentre nella zona del Parco archeologico le riprese del film Indiana Jones hanno subito un rallentamento per via del violento acquazzone. Le zone a rischio Le zone maggiormente sotto stress sono quelle della Pizzuta e del Villaggio Miano, nella parte nord di Siracusa, dove c’è una carenza cronica, ultratrentennale di un canale di gronda, capace di raccogliere le acque piovane per dirottarle al Porto Grande. Tromba d’aria nel Ragusano Una tromba d’aria si è abbattuta nella zona di Acate, nel Ragusano, ma è stata di breve durata anche se si sono registrati alcuni danni alle aziende di questa porzione del territorio ibleo. Temporale a Palermo E’ arrivato intorno alle 11 il previsto temporale sulla città di Palermo e puntuali sono arrivati anche i disagi in città ed in provincia. Strade allagate e trasformate in fiumi con circolazione veicolare a rilento nelle zone più trafficate. Tante la chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo. Disagi alla scuola Santo Canale Disagi alla scuola Santo Canale di Partanna Mondello dove la strada è allagata e i genitori devono guadare un vero e proprio fiumi per andare a prendere i bambini e portarli a casa. Una situazione nota da tempo rispetto alla quale si continua a non fare nulla.

