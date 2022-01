“Ostetricia reparto superfluo? Bonomo non sa che dice” affondo del sindaco di Avola

15/01/2022

“Nella zona sud da 2 anni e mezzo manca un reparto importante, fondamentale. Bisogna sostenere immediatamente la riapertura di un reparto tutt’altro che superfluo. L’ex deputato Mario Bonomo non sa di che cosa parla”. Lo scontro sulla sanità Questo il commento del sindaco di Avola, Luca Cannata, rispondendo al coordinatore di Siracusa del nuovo Mpa, Mario Bonomo che, ieri su BlogSicilia, ha sostenuto l’importanza di potenziare le risorse per i pazienti dializzati, la cui assistenza sarebbe stata dimezzata, criticando, al tempo stesso, l’Asp di Siracusa che avrebbe, invece, deciso di concentrarsi su reparti, come Ostetricia, all‘ospedale di Avola, ritenuti “superflui” rispetto all’emergenza attualmente “Occorre partorire nelle stalle?” Il sindaco di Avola non sente ragioni ed argomenta la sua contestazione all’ex parlamentare regionale, Mario Bonomo. “Come si può solo ipotizzare di considerare superfluo – dice il sindaco di Avola, Luca Cannata – un reparto per le donne? Quindi medici, ostetrici, operatori sanitari al servizio delle donne, delle famiglie delle partorienti e dei nascituri sarebbero superflui? Bisogna semmai potenziare ogni reparto e implementare tutti i servizi sanitari. Per Bonomo le nostre mamme devono partorire nelle stalle o in casa come avveniva nel medioevo?” “Mamme da assistere” “Io mi batterò per fare in modo che le nostre mamme possano partorire ed essere assistite con tutti i confort sanitari così come tutte le donne possano trovare le necessarie cure nel proprio territorio. Questa uscita di Bonomo è infelice e superflua. Ecco sicuramente dì superfluo c’è solo il suo pensiero “ dice Cannata. Il reparto di Ostetricia Il sindaco di Avola contesta la chiave di lettura elettorale, sollevata dal coordinatore del nuovo Mpa, dietro l’imminente apertura del reparto di Ostetricia. “E’ una logica che non mi appartiene – dice Cannata – io sono per potenziare ed implementare l’offerta sanitaria, non certamente di tagliarla”. “E’ importante che il nostro territorio abbia servizi sanitari efficienti al fine di evitare i soliti viaggi della speranza. Evidentemente, la sanità è usata per fini elettorali dall’ex parlamentare regionale” chiude il sindaco di Avola in un video pubblicato sulla sua pagina social.

