mezzo chilo di droga suddiviso in panetti

Una partita di hashish, denominata Charlie Chaplin, è stata sequestrata dalla polizia nel corso di un’indagine antidroga a Pachino, nel Siracusano.

La droga Chaplin

E’ stato arrestato un 29enne, con precedenti penali, che avrebbe avuto nella sua disponibilità mezzo chilo di fumo, suddiviso in 5 panetti, con l’immagine del famoso attore inglese, nell’interpretazione de Il grande dittatore. Gli agenti di polizia hanno intercettato in contrada San Lorenzo, nel territorio di Noto ma vicino a Pachino, una macchina con a bordo due uomini, di cui l’altro, come l’arrestato, gravitante negli ambienti criminali.

La fuga e l’arresto

Per sfuggire al controllo, secondo la tesi degli inquirenti, il ventinovenne, seduto nel posto passeggero, sarebbe sceso dalla macchina per scappare, salvo poi essere bloccato dalle forze dell’ordine. Come disposto dalla Procura, il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa di essere sentito nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Scovata pistola e munizioni

Inoltre, nel corso di un controllo, la polizia, insieme ad unità cinofile della Questura di Catania, ha rinvenuto e sequestrato, all’interno di un complesso di case di edilizia popolare, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con un caricatore rifornito di 7 cartucce che risultava essere stata rubata a Pachino lo scorso anno.

Operazione antidroga a Lampedusa

La cocaina giungeva via mare e approdava a Lampedusa, isola dell’agrigentino. E poi il resto lo faceva la rete di spacciatori sul territorio. Nell’operazione antidroga sono stati eseguiti 11 fermi da parte della Procura. L’inchiesta partita dopo l’enorme carico di stupefacente scoperto l’estate scorsa a Lampedusa.

L’operazione prende il nome di “Levante”. Gli indagati sono 8 cittadini dell’isola delle Pelagie, 2 di Catania e a un lampedusano residente a Milazzo, nel Messinese. La cocaina via mare sbarcava sino all’isola agrigentina, ed arrivava anche in grandissime quantità. Soprattutto nel periodo estivo, quando i locali della movida si accendono e arrivano migliaia di turisti.