parla il sindaco del comune del siracusano gaetano montoneri

“Delle 25 persone che erano in isolamento fiduciario, sei sono risultati negativi ai tamponi”. Lo afferma il sindaco di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, Gaetano Montoneri, dopo aver saputo l’esito dei test nei confronti di sei residenti del borgo marinaro dove, nelle ultime settimane, si è registrata un’impennata di contagiati, 5 in tutto, ma nel conto sono state messe le 25 persone andate in isolamento fiduciario e non obbligatorio, in quanto sospettate di aver contratto il Covid19. “Sono stati sottoposti ai test, con il sistema del drive-in, da parte dell’Asp di Siracusa- dice il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri – e siamo lieti dell’esito negativo per sei di loro. I test proseguiranno nella giornata di oggi per concludersi il 16 settembre”.

Ieri, il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, ha annunciato che nella città megarese non ci sono più casi di persone positive. L’ultimo paziente, a conclusione della quarantena, è risultato negativo al tampone.

Frattanto, a Palermo, proprio oggi, si è scoperto che un dipendente dell’assessorato regionale al lavoro impiegato all’ufficio provinciale, centro per l’impiego di via Praga (l’ex collocamento, nome con il quale molti palermitani continuano a identificare quegli uffici) è risultato positivo al Covid19.

L’impiegato, già in quarantena a casa perché asintomatico, manca da ieri dall’ufficio. Alla dirigenza regionale il caso è stato comunicato ieri stesso ed è subito scattato il protocollo di emergenza. Questa mattina è stata effettuata la sanificazione dei locali a cominciare dalla stanza di lavoro del dipendente trovato positivo ed è stata fatta la comunicazione all’Asp di Palermo per avviare le operazioni di contact tracing ovvero di identificazione e sottoposizione a tampone di tutte le persone entrate in contatto con il contagiato nelle ultime due settimane.

E’ il secondo caso di cui si apprende a Palermo questa mattina. L’altro riguarda una donna di 61 anni che è stata ricoverata la scorsa notte all’ospedale Policlinico di Palermo. Aveva febbre e astenia. Dopo i controlli è risultata positiva al tampone.