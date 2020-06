È morto in un incidente stradale autonomo Francesco Caniglia, 39 anni, lentinese, mentre stava percorrendo a bordo della sua moto la Statale 114, tra Agnone Bagni e Lentini. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, il controllo della sua moto. L’impatto è stato fatale e per il trentanovenne non c’è stato nulla da fare. L’uomo lavorava come impiegato in un’attività commerciale e stava per fare rientro a Lentini ma non poteva immaginare che la morte gli aveva dato un appuntamento. La Procura di Siracusa ha, comunque, aperto una inchiesta per determinare le cause dell’incidente mentre è stata disposta l’ispezione cadaverica sulla salma del trentanovenne. Gli inquirenti hanno sentito alcuni testimoni, gli stessi che hanno segnalato per primi l’incidente e nel contempo avrebbero prestato le prime cure alla vittima.