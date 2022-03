intervento dei carabinieri a pachino

I carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato un 23enne modicano che, dopo una serata trascorsa con amici in un locale di Pachino, si è introdotto nel giardino della casa della sua ex fidanzata aggredendola per vecchi rancori legati alla recente fine della loro relazione.

Amiche aggredite

Il giovane ha anche picchiato due amiche della ragazza ma, grazie all’intervento dei carabinieri e di altre persone presenti, le lesioni riportate sono state per tutte e tre fortunatamente lievi. Il 23enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 17 centimetri, per cui è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa.

Ai domiciliari ma poi viene liberato

L’arrestato è stato condotto nella la sua abitazione di Scicli, nel Ragusano, in regime di arresti domiciliari e dopo il rito direttissimo, celebrato nella giornata di ieri davanti al Tribunale di Siracusa, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso la tenenza di Scicli.

Movida violenta nel Siracusano

Le forze dell’ordine si incontreranno oggi, nel palazzo della Prefettura di Siracusa, per elaborare una strategia per contrastare il fenomeno della movida violenta. L’ultimo episodio, risalente alla settimana scorsa, ha acceso più di un allarme, a causa del brutale pestaggio ai danni di un giovane e di una coppia intervenuta in sua difesa.

Incontro in Prefettura

La Prefettura ha deciso di invitare i vertici della polizia, carabinieri e Guardia di finanza e decidere di approntare un piano di intervento che, probabilmente, si tradurrà con un rafforzamento dei controlli nei luoghi delle movida di Siracusa. Sotto osservazione ci saranno pub, pizzerie e bar di Ortigia ma anche ai piedi del centro storico, la zona umbertina, dove si è consumata l’aggressione.

Sanzioni a gestori di locali

Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti hanno sanzionato il gestore di un locale, responsabile di aver servito alcolici a dei minorenni.