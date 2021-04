indagine della polizia di augusta

La polizia ha emesso 3 avvisi di conclusione indagini per estorsione

Gli indagati accusati di aver picchiato un uomo

La vittima aveva contratto un debito

L’aggressione si è verificata a febbraio

Gli agenti del commissariato di polizia di Augusta hanno emesso gli avvisi di conclusione indagini per tre giovani di Augusta, rispettivamente di 27, 22 e 21 anni, accusati di tentata estorsione e percosse.

Il pestaggio

Secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, gli indagati, nel febbraio scorso, si sarebbero resi responsabili di violente aggressioni perpetrate singolarmente ai danni della stessa persona, un uomo di 37 anni, punito perché non avrebbe saldato i debiti con loro.

Le indagini

Le indagini, condotte dal dirigente del commissariato di polizia, Guglielmo La Magna, sono scattate dopo la notizia di quelle violente aggressioni “non legate da un omogeneo quadro criminoso, e che ogni evento è stato originato da motivi diversi, anche se tutti si sono verificati, casualmente, in un ristretto periodo temporale” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa.

Estorsione a commerciante siracusano

Sono stati rinviati a giudizio Luciano De Carolis e Andrea Fortuna, entrambi siracusani, accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un commerciante di auto e moto siracusano.

Il gup

La decisione è stata presa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catania al termine dell’udienza al palazzo di giustizia e dopo che i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catania aveva chiesto il processo per i due odierni imputati. La vittima è Marco Montoneri, testimone di giustizia, le cui denunce hanno permesso di condannare, in via definitiva, 7 esponenti del clan Bottar-Attanasio, la cosca egemone a Siracusa.

La vicenda

Le indagini, coordinate dai pm Alessandro La Rosa e Alessandro Sorrentino, hanno avuto inizio dopo la denuncia della vittima, che vive in una località segreta, al quale, secondo la sua ricostruzione, i due indagati avrebbero sottratto uno scooter, uno Scarabeo 50.

