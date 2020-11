campionato di pallanuoto di serie a

Salta per Covid19 la sfida del massimo campionato di pallanuoto maschile tra l’Ortigia Siracusa e la Lazio Nuoto. Un giocatore della squadra romana è risultato positivo al Covid19. La gara si sarebbe dovuta disputare domani alle 15 nella piscina Paolo Caldarella della Cittadella dello Sport di Siracusa.

“Il Circolo Canottieri Ortigia comunica che, a seguito – si legge nel comunicato dell’Ortigia Siracusa – di un accertato caso di positività al Covid-19 di un giocatore della Lazio Nuoto, riscontrato dopo il giro di tamponi effettuato alla vigilia della partenza per Siracusa, con la conseguente messa in quarantena anche di altri sei atleti in attesa di ulteriori tamponi, l’incontro tra Ortigia e Lazio, previsto per domani alle ore 15, non sarà disputato. La Fin, seguendo il protocollo sulla gestione dei casi di positività al virus, ha infatti disposto il rinvio del match a data da destinarsi. La data sarà comunicata prossimamente”.

La Maratona di Catania, ammaina la bandiera e cancella la data del 13 dicembre, dando appuntamento al 2021.

Era rimasto l’ultimo baluardo tra i grandi eventi outdoor dell’isola di questo “martoriato” 2020, ma ha dovuto arrendersi a seguito del DPCM dello scorso 3 novembre che ha inasprito le misure in tema di contenimento alla pandemia, facendo ripiombare l’Italia in un lockdown “light”, seppur per fasce geografiche.

Proprio l’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, ha frenato l’entusiasmo del comitato organizzatore della Maratona di Catania che nella giornata di ieri, su forte sollecito da parte del presidente dell’Atletica Sicilia Santi Monasteri, ha incontrato l’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi e il delegato del CONI Catania Enzo Falzone.

Durante l’incontro, Monasteri ha illustrato come in questi mesi (in pratica fino a ieri) si sia lavorato per la realizzazione dell’evento, concordando i protocolli da attuare per garantire la sicurezza di tutti. Una manifestazione fortemente voluta, per dare continuità all’evento e per dare un segnale di “ripartenza” a tutto il movimento.