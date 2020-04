Emergenza covid19

Si chiama “rEstate in Sicilia” il piano per incentivare il turismo interno presentato dall’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata, all’assessore regionale al Turismo Manlio Messina. “Potrebbe essere questo il tema della prossima stagione turistica – spiega Granata -per la nostra isola. Un invito ai siciliani a muoversi da viaggiatori in Sicilia, acquisendo così consapevolezza del nostro enorme patrimonio materiale e immateriale, prenotando nelle nostre grandi e piccole strutture ricettive, frequentando i nostri ristoranti e i nostri bar, consumando i nostri prodotti di qualità. Con l’assessore Regionale Manlio Messina stiamo elaborando proposte e strategie, condividendo la sua volontà di adottare interessanti misure che incentiveranno il “turismo interno”.

Granata, ex assessore regionale al turismo e ai Beni Culturali, prevede nel suo piano di autarchia il coinvolgimento di ogni angolo della Sicilia, dalle località balneari ai centri storici, dai Parchi archeologici alle Riserve naturali, dalle campagne alle isole minori. Insomma, una strategia tutta nuova considerato che il covid19 ha già praticamente raso al suolo la stagione estiva, che rappresenta per la Sicilia, il miglior momento sotto l’aspetto turistico.

“Se Dio vuole, potrà essere una stagione – sostiene Fabio Granata – comunque bellissima e contribuirà a sostenere le nostre imprese piccole e grandi, dalla ricettività ai servizi. Contestualmente accrescerà la conoscenza della Sicilia e la consapevolezza della sua straordinaria Bellezza da parte degli stessi siciliani. Restate in Sicilia, muovetevi e viaggiate al suo interno e lungo le splendide coste.C’è un intero continente da esplorare e conoscere”.