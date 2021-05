indagine della polizia di augusta

Arrestato dalla polizia un rapinatore

E’ stato messo in fuga dai titolari di un negozio

Il giovane si trova in carcere

Gli agenti del commissariato di polizia di Augusta hanno arrestato Cristian Scimonelli, 28 anni, augustano, con precedenti penali, accusato di tentata rapina ai danni di un negozio, in via Megara.

Titolari minacciati con la pistola

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane, nel pomeriggio di ieri, si sarebbe recato nel locale impugnando una pistola che avrebbe puntato contro i titolari ma le vittime hanno reagito mettendo in fuga il ventinovenne. Il giovane è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti, minacciati con l’arma ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in carcere.

Arrestato truffatore a Pachino

Gli agenti di polizia di Pachino hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale presso la Corte di Appello di Milano, nei confronti di Renato D’Ambrosio, 74 anni. L’uomo deve espiare la pena definitiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione poichè, tra il 2006 e 2008, si è reso responsabile del reato di fabbricazione di numerosi documenti di identità falsi che, successivamente, sono stati utilizzati per commettere truffe, in particolare ai danni di istituti di credito per ottenere finanziamenti e mutui. E’ stato portato nel carcere di Cavadonna.

Crack sequestrato a Siracusa

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno denunciato A.M., siracusano di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine,

per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 43 dosi di marijuana e 9 dosi di crack.

Lite tra moglie e marito

Inoltre, gli agenti sono intervenuti in viale Scala Greca, a Siracusa, per la segnalazione di una lite tra coniugi ed hanno denunciato un uomo, di 47 anni, poiché trovato in possesso di una chiave esagonale occultata all’interno della cintola dei pantaloni.