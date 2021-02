il giovane vive ad avola, nel siracusano

La polizia ha arrestato un giovane, percettore del reddito di cittadinanza, per spaccio di droga

Nella sua abitazione c’erano hashish, cocaina ed oltre 2500 euro

Nonostante percepisse il reddito di cittadinanza avrebbe spacciato droga. Lo hanno scoperto gli agenti di polizia che hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Corrado Munafò, 23 anni, di Avola, trovato in possesso di droga e soldi nascosti in casa.

La perquisizione in casa

Il blitz nella sua abitazione è scattato nella serata di ieri, del resti gli agenti, dopo alcune indagini, avevano saputo del segreto del 23enne. Al termine della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 31 grammi di hashish, di cui 11 grammi già suddivisi in 26 dosi, 3,5 grammi di cocaina, di cui 0,4 grammi suddivisi in due dosi, un bilancino di

precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.

I soldi dello spaccio

Nel corso della perquisizione, gli agenti di polizia hanno trovato 2 mila e 689 euro: soldi ritenuti provento della presunta attività di spaccio p”oiché il giovane non ha fornito alcuna motivazione verosimile in merito alla disponibilità del denaro contante e lo stesso non svolge alcuna attività lavorativa traendo la propria fonte di sostentamento dal reddito di cittadinanza di cui ha dichiarato di essere percettore, nella misura di euro

500 mensili” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Arresto ad Augusta

Gli agenti di polizia di Augusta hanno eseguito un’ ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Catania, nei confronti

di Antonino Lanzafame , 46 anni. L’uomo, coinvolto in una indagine per droga, era finito ai domiciliari ma si sarebbe reso protagonista di alcune violazioni, per cui è stato condotto in carcere.

Ladro fermato

Nella serata di ieri, gli agenti di polizia di Augusta hanno arrestato Salvatore Vona, 35 anni, per tentato furto in abitazione. Secondo gli inquirenti, l’uomo si sarebbe presentato in contrada Balate per depredare una villetta ma il suo piano è naufragato.