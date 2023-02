comitato composto da sindacati, associazioni e tre sindaci del siracusano

L’emergenza sanità nel Siracusano non riguarda solo la zona sud della provincia. La morte dell’agricoltore di 38 anni, deceduto nel Pta di Pachino che, in quel momento, era sprovvisto di medici, ha destato clamore ma soprattutto ha messo in evidenza un problema serio da quella parte del territorio.

Costituito Comitato con sindacati e sindaci

Nella zona nord del Siracusano, le cose non stanno meglio e nelle settimane scorse si è costituito il Comitato unitario Sanità pubblica, composto da sindacati, tra cui la Cgil, numerose associazioni di volontariato, ed i sindaci di Lentini, Carlentini e Francofonte, per denunciare la carenze dell’ospedale di Lentini, capace di servire una comunità molto vasta, tra le più popolose del Siracusano e di altre strutture sanitarie territoriali. A tal proposito è stata organizzata una manifestazione che si terrà a Lentini il 24 febbraio alle 10.

Le criticità nella zona nord

Il Comitato ha elaborato una serie di criticità nella zona nord che ruotano attorno all’ospedale di Lentini, il cuore pulsante della sanità in questa fetta del Siracusano.

“Serve un piano straordinario – spiegano dal Comitato – di assunzioni di medici, infermieri, Oss, tecnici amministrativi e adeguamento delle dotazioni ed attrezzature diagnostiche e tecnologiche; prevedere una nuova Rsa pubblica e potenziare la Geriatria, la lungodegenza e riabilitazione; riclassificazione del nuovo ospedale di Lentini che è già una piccola eccellenza come Dea di primo livello al servizio degli utenti delle comunità adiacenti oltre la zona nord della provincia”.

Le strutture con il Pnrr

Il Comitato chiede anche “il completamento del progetto già avviato del Pta di piazza Aldo Moro e degli altri progetti previsti dal Pnrr per i Comuni di Carlentini, Lentini e Francofonte di potenziamento della medicina territoriale perché prevenire è meglio che curare, costa meno e migliora la qualità della vita”.

Le liste di attesa

Tra le criticità più fastidiose ci sono certamente le liste di attesa. “Necessario l’abbattimento delle odiose liste di attesa, programmazione e attivazione del turnover per i medici di Medicina generale ed i pediatri di libera scelta per evitare che migliaia di cittadini e bambini dei Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte possano rimanere senza assistenza medica”