Un nuovo sbarco di migranti lungo le coste siciliane. Questa volta una imbarcazione è giunta nel Siracusano. Nell’occasione la Polizia ha arrestato due presunti scafisti.

L’arresto dei due scafisti

Agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due egiziani, di 35 e 26 anni, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo l’accusa, sarebbe due ‘scafisti’ dello sbarco di 172 migranti, di nazionalità bengalese, siriana ed egiziana, giunti il 13 agosto a Portopalo di Capo Passero e facenti parte di un gruppo di 449 persone soccorse nello Ionio da due motovedette della Capitaneria di Porto. Dopo la notifica del provvedimento, i due indagati sono stati accompagnati nella casa circondariale di Cavadonna.

Ieri la tragedia del pullman

Tragedia nella notte di ferragosto lungo l’autostrada A 1 nei pressi di Firenze. Coinvolti in un incidente un pullman di migranti sbarcati a Lampedusa e in fase di trasferimento in altri centri di accoglienza e un Tir.

Le prime notizie della Polstrada

Il bilancio dello scontro fra il Tir e il pullman è di un morto e 15 feriti. Secondo quanto ricostruito attraverso i testimoni a causare il tamponamento sarebbe stato lo stesso mezzo pesante finito contro non uno ma ben due pullman da Granturismo. L’incidente è avvenuto la notte scorsa sull’Autosole vicino a Firenze, al km 282, dopo lo svincolo.

Pullman di trasferimento migranti

Nei bus, secondo quanto si apprende, viaggiavano diversi immigrati già accolti presso il centro di accoglienza di Lampedusa ed erano in trasferimento verso altri centri di accoglienza. Il tir avrebbe tamponato uno dei due pullman che viaggiavano incolonnati e poi si sarebbe innescato una sorta di effetto carambola ma le fasi esatte dovranno essere ricostruite dai rilievi dell’infortunistica incrociati con le testimonianze raccolte sul posto. Non tutti racconti dei testimoni, infatti, coincidono fra loro come spesso accade in occasione di eventi traumatici come questo

Autostrada invasa da detriti e carburante

A causa dei tanti detriti che per l’impatto si sono dispersi sulla carreggiata, diverse auto in arrivo sono rimaste danneggiate in modo grave, con rottura dei serbatoi di carburante e di pneumatici.

Intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia stradale, vigili del fuoco, 118 e personale della Società Autostrade. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario anche per garantire la sicurezza dell’area a causa dei materiali combustibili sulla carreggiata, che è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso poi è stata riaperta. I 15 feriti sono stati portati nei pronto soccorso degli ospedali di Firenze. Lungo il lavoro per ripulire l’autostrada da ogni rischio prima di poter riaprire