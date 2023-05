misura eseguita dalla polizia di siracusa

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito un fermo nei confronti di un cittadino afghano e di un altro uomo di 33 anni, originario del Kazakistan per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per lo sbarco avvenuto ieri ad Augusta. Sono stati alcuni stranieri, nel corso della loro testimonianza, a sostenere che gli indagati erano al timore della barca.

Sono in carcere

Per i due stranieri si sono aperte le porte del carcere. Il cittadino afghano, per aver fatto rientro illegale in Italia, è anche accusato di reingresso illegale nel territorio nazionale.

Lampedusa stracolma

Erano 1.425 i migranti ospiti, dopo il trasferimento di 349 di venerdì sera con il traghetto di linea che è giunto a Porto Empedocle, dell’hotspot di Lampedusa.

Una struttura, in contrada Imbriacola, che potrebbe ospitarne poco meno di 400. I 349 giunti nelle ore scorse a Porto Empedocle sono stati smistati, su disposizione della Prefettura di Agrigento, verso i centri d’accoglienza di Catania, Siracusa, Agrigento e alcune strutture delle Marche.

In serata il via al piano di evacuazione

Nella serata di ieri è stato avviato il piano di evacuazione dei migranti dall’hotspot di Lampedusa con il coordinamento del Commissario per l’emergenza immigrazione Valerio Valenti e il prefetto di Agrigento e con il supporto della Difesa, della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Il trasferimento dei migranti avviene nel rispetto dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di identificazione e di prima assistenza sanitaria.

Sbarco in Calabria

Nel corso della notte, al termine di un’operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia Costiera, 55 migranti di varie nazionalità sono stati sbarcati a Roccella Jonica, nella Locride. I profughi, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile comunale e da una equipe di Medici senza frontiere. Dall’inizio dell’anno è salito a 13 il numero degli sbarchi nel porto di Roccella, per un totale di circa duemila migranti soccorsi. Lo scorso anno, gli sbarchi di migranti erano stati ben 87 per un totale di oltre settemila persone