e' accaduto a priolo

Un incidente stradale si è verificato in mattinata a Priolo, nel Siracusano. Per cause da accertare, sono venute a contatto una macchina ed una moto, il cui conducente è stato sbalzato dalla sella poco dopo il violento impatto. Il motociclista, secondo quanto svelato da alcuni testimoni, è rimasto immobilizzato e si è atteso l’arrivo dell’ambulanza: i soccorritori hanno prestato le prime cure alla vittima, trasferita in ospedale.

Nelle settimane scorse, un motociclista di 46 anni, Sebastiano Di Pietro, è deceduto dopo essersi scontrato con un’auto sulla Siracusa-Catania, la strada statale 114 “Orientale Sicula” . Spetterà agli agenti della Polizia stradale di Siracusa verificare le cause dell’impatto tra i due mezzi, che sono stati posti sotto sequestro. Nei giorni precedenti, poco più avanti del luogo in cui ha perso la vita Sebastiano Di Pietro, si era verificato un altro incidente, in cui a morire era stato Salvatore Valvo, originario di Palazzolo Acreide, nel Siracusano.

Sono 8 dalla fine del lockdown i motocilisti morti negli incidenti stradali. Prima dell’uomo di 46 anni, a perdere la vita era stato Fabio Milazzo, 20 anni, siracusano, deceduto dopo essere caduto dalla sella della sua moto, una Suzuki 600, mentre stava percorrendo la Palazzolo-Buccheri. L’impatto è stato fatale, per il ventenne non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di soccorso: il primo è stato quello del suo amico, in sella su un’altra moto.

I due, secondo una prima ricostruzione, avevano deciso di fare un giro sulla Palazzolo-Buccheri, strada molto amata dai motociclisti, ma qualcosa è andato storto, forse la velocità avrebbe avuto, come spesso accade in questi casi, un ruolo decisivo