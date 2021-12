affidamento all'attuale gestore, la siam

Firmato il contratto per la gestione del servizio idrico a Siracusa

L’affidamento alla Siam avrà la durata di due anni

Si chiude una complessa vicenda finita anche al Tar di Catania

E’ stato firmato il contratto tra il Comune di Siracusa e la Siam, la società idrica che gestirà per due anni il servizio idrico a Siracusa.

Il bando ed il ricorso al Tar

C’è stata una lunga gestazione, contrassegnata prima dal bando (con un importo di 57 milioni) a cui ha partecipato la sola Siam che, a sua volta, ha, però, presentato un ricorso al Tar contro la gara, salvo poi ritirarlo. In mezzo, le proteste dei sindacati e di qualche esponente politico, tra cui la parlamentare nazionale Stefania Prestigiacomo, in merito alla clausola sociale a tutela dei lavoratori. Alla fine, dopo un estenuante tira e molla, sono arrivate le firme sul contratto che ha una durata limitata, due anni, salvo proroghe, in attesa della gestione unitaria per i 21 Comuni del Siracusano.

Gli interventi di depurazione

Secondo quanto fa sapere il Comune di Siracusa, il gestore “produrrà la progettazione esecutiva per la captazione dell’acqua potabile direttamente dal bacino del fiume Anapo e per il riuso della cosiddetta condotta Ciane, attraverso la quale rilanciare il refluo depurato in mare aperto a nord della città”.

Gli altri servizi

Tra i servizi previsti ci sono il ripristino e la gestione di tutte le fontane e fontanelle cittadine, inclusi parchi, ville, piazze e giardini comunali. Ed ancora: l’installazione di nuove docce temporizzate nelle spiagge libere; la parziale messa in quota e sostituzione dei tombini stradali; l’estensione della rete idrica potabile di Fontane Bianche da Cassibile a via delle Muse.

La rete fognaria

Il contratto impegna il gestore all’ampliamento di alcuni tratti di rete fognaria al Plemmirio e in via Bulgaria, all’installazione di nuove casette dell’acqua a osmosi inversa nelle zone più periferiche e balneari.

Piano anti allagamenti

La società provvederà alla realizzazione del collettore fognario tra via Marco Costanzo a viale Zecchino per risolvere il problema degli allagamenti nei rioni delle case popolare.

Risparmio idrico

La Siam avvierà una seria campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico rivolto ai cittadini e alle scuole; la previsione di nuovi sportelli distaccati per l’assistenza al cliente; un’attenta programmazione di riduzione delle perdite lungo la condotta idrica; l’ammodernamento degli impianti e della rete di distribuzione.

“Si proceda agli investimenti”

“Adesso occorre che il gestore si adoperi per investimenti sulla parte impiantistica anche attraverso il ricorso a specifici bandi, per intercettare fondi che permettano un ammodernamento generale della rete” affermano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore al Servizio idrico integrato, Giuseppe Raimondo.