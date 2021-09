i blitz delle volanti scattati in momenti diversi

Operazione antidroga delle Volanti in una piazza dello spaccio

Sono tre i giovani arrestati in due blitz diversi

Due di loro hanno ceduto droga ad una minorenne

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno portato a termine in via Santi Amato, una delle principali piazze dello spaccio, un’operazione antidroga culminata con tre arresti.

Droga venduta a ragazzina

Il blitz è scattato in momenti diversi, tra cui uno avvenuto in tarda serata, intorno alle 22, quando i poliziotti hanno sorpreso due giovani, Steven Palumbo, 18enne e Francesco Puglisi, 21 anni, mentre, secondo gli inquirenti, stavano per vendere droga ad una ragazza, una minorenne. Nella loro disponibilità, avevano 16 grammi di cocaina, 2 di marijuana e mezzo grammo di hashish: al termine degli accertamenti, sono finiti ai domiciliari, come deciso dalla Procura di Siracusa.

La coca nascosta in bocca

Nel primo pomeriggio, intorno alle 15, sempre in via Santi Amato, gli agenti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, hanno sorpreso Garofalo Michael, un 22enne che, non appena si sarebbe reso conto di essere sotto osservazione, avrebbe provato a disfarsi della marijuana, raccolta in un involucro con 10 bustine, pronte per essere vendute.

Inoltre, nella sua bocca aveva nascosto un piccolo contenitore con meno di un grammi di cocaina. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro mentre il ragazzo è finito ai domiciliari, in attesa, come gli altri due, dell’udienza di convalida della misura cautelare.

La piazza dello spaccio

Via Santi Amato è una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa ma da mesi le Volanti l’hanno messa sotto stretta osservazione. E’ a ridosso di via Immordini, quartier generale di un gruppo finito nel settembre del 2020 nell’operazione antimafia Demetra, culminata con 27 arresti. Gli indagati, inoltre, si erano resi protagonisti di alcuni video, pubblicati sui social network, alcuni veri e propri spot pubblicitari della loro “piazza di spaccio” ed altri in cui si vantano dei lauti guadagni della loro attività illecita.