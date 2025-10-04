Tre volontari della Protezione civile di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, sono stati aggrediti mentre stavano tentando di spegnere un incendio in un appezzamento di terreno situato a Portopalo.

L’aggressione

Le violenze sarebbero state perpetrate dal proprietario del fondo che, evidentemente, non avrebbe gradito le operazioni di spegnimento. I tre volontari sono rimasti contusi e costretti a fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale e stando a quanto riferito dal dirigente della Protezione civile della Regione Siciliana per la provincia di Siracusa, Biagio Bellassai, le vittime hanno riportato gravi lesioni.

L’appello alle forze dell’ordine

“Spero vivamente che simili episodi siano affrontati con priorità dalle Autorità a salvaguardia di persone che dedicano il proprio tempo libero a proteggere la pubblica e privata incolumità” dice il dirigente regionale.