indagine della polizia di siracusa

Nuovo colpo contro il traffico di crack in via Santi Amato, nel rione di viale Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa. Gli agenti delle Volanti hanno arrestato Steven Cicero, 26 anni, siracusano, disoccupato, che è stato trovato in possesso di 20 dosi di crack e di 40 euro, frutto della presunta attività di compravendita di droga.

L’indagine

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, al comando della dirigente, Giulia Guarino, il giovane, dopo aver visto venire dalla sua parte una pattuglia delle Volanti, avrebbe gettato la droga, provando a scappare ma è stato acciuffato poco dopo. Le dosi di crack sono state sequestrate insieme ai soldi mentre nelle prossime ore il presunto pusher sarà sottoposto all’interrogatorio davanti al gip del Tribunale di Siracusa per l’udienza di convalida della misura cautelare.

La piazza del crack

Il mercato siracusano è “impazzito” per il crack, come testimoniato da quasi quotidiani sequestri della polizia nelle piazze dello spaccio. In particolare, via Santi Amato, nel popoloso rione di Santa Panagia, si è ritagliato il ruolo di supermercato del crack.

Perché si chiama così

Per il consumo, vengono utilizzate pipe di vetro o ricavate spesso da bottiglie di plastica modificate o lattine. Si chiama così per gli scricchiolii che provoca quando si scalda.

Concepito per cocainomani cronici

“Il crack è stato originariamente – spiegano dalla Comunità di San Patrignano – concepito e sintetizzato per uno scopo ben preciso: era destinato ai cocainomani cronici come sostituto della cocaina, in quanto l’assunzione nasale provocava la distruzione dei tessuti nasali, per cui l’unica modalità di assunzione alternativa era rappresentata dall’inalazione”.

Laboratorio di crack

Non c’è solo il crack di importazione, tra i canali di rifornimento ci sarebbe Catania; in un recente indagine i carabinieri hanno scovato un laboratorio per la produzione di questo tipo di droga. Era ricavato in un appartamento in via Epicarmo, nella zona di corso Gelone.