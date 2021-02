operazione della polizia e dei carabinieri

Operazione antidroga condotta nel Siracusano da polizia e carabinieri conclusa con 3 arresti

Uno degli spacciatori percepiva il reddito di cittadinanza

Uno dei giovani aveva in casa delle piante di marijuana

E’ di tre arresti il bilancio di una operazione contro il traffico di droga nel Siracusano conclusa dalla polizia e dai carabinieri.

Droga in camera da letto

I carabinieri hanno arrestato Enrico Carrabino, 29 anni, siracusano, con precedenti penali, che, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di alcune dosi si marijuana e soldi. Si è deciso di compiere un salto nella sua abitazione ma il giovane, temendo di finire in trappola, avrebbe provato a scappare ma la sua fuga si è interrotta nello spazio di qualche minuto.

Al termine della perquisizione nella casa del presunto spacciatore, i carabinieri hanno rintracciato in un mobiletto situato in camera da letto altre dosi di marijuana per un peso totale di 114 grammi, oltre ad altri ovuli contenenti 10 grammi di hashish. Il giovane, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari

Spacciatore con reddito di cittadinanza

La polizia, nel corso di un controllo, scattato ad Avola, a sud di Siracusa, ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Gianluca Liotta, 47 anni, disoccupato, che, dalle informazioni fornite dalle forze dell’ordine percepisce il reddito di cittadinanza.

Nel corso della perquisizione nell’auto dell’uomo, gli agenti del commissariato hanno trovato 20 grammi di cocaina, nascosti nel motore. In casa, la polizia ha trovato il resto: 35 grammi di sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente. Si trova ai domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale per l’udienza di convalida.

Mercato della droga in casa

Il terzo arresto per spaccio di droga è stato concluso dagli agenti della Squadra mobile che hanno fermato Lorenzo Pugliara, 20 anni, anche lui accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio ed ai domiciliari. Nella sua abitazione, i poliziotti hanno rintracciato 25 grammi di hashish, 5,20 grammi di cocaina, altra sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente e per il confezionamento e 330 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Inoltre, sono state rinvenute 4 piante di marijuana.