L’assessore alle Politiche sociali di Siracusa chiede di estendere il vaccino al personale Asacom

Chiesto pure il coinvolgimento dei dipendenti e gestori degli asili privati

L’assessore si è rivolto all’Asp per trovare delle nuove strutture ai fini della vaccinazione

“Personale Asacom e i dipendenti e gestori degli asili privati devono essere sottoposti al vaccino“. Lo chiede l’assessore alle Politiche sociali di Siracusa, Maura Fontana, che chiede l’estensione delle dosi pure per queste categorie, anch’esse esposte a rischio.

La proposta all’Asp

“L’intervento di vaccinazione – dice l’assessore alle Politiche sociali di Siracusa, Maura Fontana – deve riguardare tutto il personale presente in classe, maestri e insegnanti di sostegno, tutti ugualmente vicini ai piccoli studenti e tutti ugualmente esposti o potenziali veicoli del virus, indifferentemente per le strutture private come per quelle pubbliche. Nell’ambito di tale programmazione, mi rendo disponibile per agevolare il lavoro dell’Asp nell’individuazione delle strutture private e dei relativi nominativi in un proseguo della già importante e fruttuosa collaborazione avviata che vede da lunedì la vaccinazione del personale degli asili comunali”.

Hub a Siracusa

Sarà operativo da domani il centro vaccinale a Siracusa, ricavato nei locali Urban center in via Nino Bixio, di proprietà del Comune di Siracusa.

Intesa tra Comune e Asp

La struttura, grazie al protocollo d’intesa tra l’Asp e il Comune di Siracusa con l’allestimento curato dal Dipartimento regionale di Protezione civile avrà funzione di hub provinciale con 24 postazioni vaccinali a regime per ricevere la popolazione nell’ambito della campagna vaccinale anticovid di massa e si affiancherà ai numerosi altri centri vaccinali istituiti dall’Asp di Siracusa su tutto il territorio provinciale.

Un centro ad Avola

E’ stato allestito ad Avola, nel Siracusano, un nuovo centro, dopo l’ospedale Di Maria, per la campagna di vaccinazione rivolta ai docenti ed al personale scolastico. I locali si trovano nell’edificio dell’ex tribunale in via Salvo D’Acquisto ed a partire da domenica saranno somministrate 200 dosi