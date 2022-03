Viabilità nel Siracusano, al via gli appalti per la manutenzione di 2 strade

21/03/2022

La Regione siciliana, con l’assessore alla Infrastrutture Marco Falcone, annuncia che è stato dato il via libera alle gare d’appalto per i lavori di manutenzione di due strade strategiche per la viabilità secondaria del Siracusano. La zona nord e l’area montana Si tratta della Provinciale 32 Carlentini-Pedagaggi e della Provinciale 23 Palazzolo Acreide-Giarratana: la prima nella zona nord del Siracusano, la seconda nell’area montana al confine con la provincia di Ragusa. Stanziati 2 milioni di euro Secondo quanto fa sapere l’assessore regionale alle Infrastrutture, il Governo regionale ha messo sul tavolo la somma di 2 milioni di euro. “Manteniamo l’impegno assunto – afferma l’esponente del governo Musumeci – per restituire al territorio strade finalmente percorribili, rimodernate e sicure. Anche in questo caso è la Regione che, stanziando oltre due milioni di euro, interviene sostituendosi alle ex Province per recuperare la viabilità interna della Sicilia”. Gli interventi “Sulla Sp 32 Carlentini-Pedagaggi – specifica Falcone – dopo aver già avviato l’ammodernamento di due ponti nella parte centrale dell’arteria stradale, ripristineremo la pavimentazione per circa otto chilometri, comprendendo anche il tratto iniziale e quello finale che è molto utile ai collegamenti con le aree agricole di Pedagaggi e Francofonte». L’opera vede uno stanziamento di un milione di euro” Sulla Sp 23 Palazzolo-Giarratana, invece, verrà ripavimentato il tratto fra la Ss 124 e il km 2,20, per lavori dal valore di 1,2 milioni di euro. Previsto anche il completamento del piano viario. Sì al progetto esecutivo della Ragusa-Catania “Il progetto esecutivo dell’autostrada Ragusa-Catania è stato appena approvato”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella qualità di commissario delegato dello Stato, al termine della seduta del consiglio di amministrazione dell’Anas, tenutosi a Roma. Tutto dovrebbe essere pronto, adesso, per procedere alla indizione della gara d’appalto per la realizzazione dell’opera, attesa da oltre trent’anni. L’opera: 70 km, 3 province, 7 Comuni Il tratto autostradale da realizzare si estende per circa 70 chilometri e interesserà il territorio di tre province (Catania, Siracusa e Ragusa) e di sette Comuni: Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, Francofonte, Lentini e Carlentini.

